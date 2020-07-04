استمرار هطول الأمطار الرعدية بالباحة وعسير وجازان

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استمرار هطول الأمطار الرعدية بالباحة وعسير وجازان

استمرار هطول الأمطار الرعدية بالباحة وعسير وجازان
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير كذلك على مرتفعات الباحة في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترإلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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