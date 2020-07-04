موقع “تركي” يكشف سر زيارة أردوغان الخاطفة لقطر

موقع “تركي” يكشف سر زيارة أردوغان الخاطفة لقطر

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موقع “تركي” يكشف سر زيارة أردوغان الخاطفة لقطر

موقع “تركي” يكشف سر زيارة أردوغان الخاطفة لقطر
http://almnatiq.net/?p=880564
المناطق_الرياض

قال موقع “أحوال” التركي أن الهدف الحقيقي من زيارة أردوغان الخاطفة لقطر هو طلب مزيد من الأموال لتمويل حملاته العسكرية الاستعمارية في ليبيا العراق .

كوليس اجتماع تميم وأردوغان
وكشف الموقع عما دار من كواليس في الاجتماع الذي جرى بين أمير قطر والرئيس التركي أثناء زيارته القصيرة للدوحة؛ إذ ضغط الرئيس التركي على أمير قطر لتمويل حملاته العسكرية في سوريا وليبيا، والاستعراض العسكري في المتوسط “.
وبحسب ما أورده الموقع التركي، فقد كان “أردوغان” في حاجة إلى تأكيدات قطرية بأن قطر لن تخل بالتزامات التمويل، واصفًا الزيارة بـ”تحصيل الجباية”، كما كان يفعل أجداده سابقًا في البلدان العربية المحتلة.

تمويل المشروع التركي
ونقل الموقع عن مصادر خليجية، وفقاً لما أوردته صحيفة “العرب” اللندنية أن تركيا تطلب من قطر تمويل المشروع الذي عجزت عن تنفيذه بالرغم من الأموال الكثيرة التي دفعتها لفرض جماعات الإسلام السياسي في حكم دول ما بات يعرف بـ”الربيع العربي”، وهو ما تحاول تركيا القيام به من خلال تدخلها العسكري في ليبيا والناعم في تونس واليمن والصومال وعموم القرن الأفريقي، مستفيدة من بنية لوجستية ومالية وإعلامية قطرية.

فاتورة باهظة
وأضاف الموقع أن قطر باتت تدفع فاتورة باهظة لعلاقتها بتركيا، إذ نجح أردوغان في استغلال مكابرة القطريين وإعاقتهم خيار العودة إلى الحضن الخليجي ليبتزهم ويتحولوا إلى ممول رئيسي لإخراج الاقتصاد التركي من أزمة هيكلية مزمنة، فضلا عن تمويل مساعي حلم طوباوي لأردوغان باستعادة نفوذ أجداده العثمانيين، وهو ما يؤشر على أن قطر ستستمر في الدفع والتمويل إلى وقت غير معلوم.

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