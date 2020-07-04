الأردن.. الهجمات الحوثية باتجاه المملكة عمل إرهابي الجبان

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أدانت الحكومة الأردنية، إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مُسيرة متفجرة صوب أراضي المملكة، والتي تم اعتراضها وإسقاطها خلال عملية نوعية نفذتها قوات التحالف العربي

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، رفض واستنكار الأردن هذا الهجوم الإرهابي الجبان، مؤكدًا وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

وجدد التأكيد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها