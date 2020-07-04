البرلمان العربي يدين طائرات الحوثي المفخخة ضد السعودية

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دان رئيس البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة على المملكة العربية السعودية، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم لوقف هذه الأعمال الإرهابية.

وهاجم الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميلشيا الحوثي تجاه أراضي المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين بإطلاق طائرات مُسيرة مفخخة، وآخرها إطلاق 4 طائرات مفخخة، الجمعة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي تمثل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، كما تمثل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

وحمّل رئيس البرلمان العربي النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية بانتهاكه قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي يمثل عدواناً سافراً على سيادة اليمن وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويؤكد سياسة النظام الإيراني العدوانية لتأجيج نار الحرب في اليمن، وإفشال كافة جهود الحل السلمي للأزمة، خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.