وزارة السياحة: لاتفريق بين الأفراد والعوائل في الشقق والفنادق ومرافق الإيواء ويجب إثبات العلاقة لـ “العائلات”

أكدت وزارة السياحة أن منع الأفراد من السكن بمرافق الإيواء المخصصة للعوائل يعتبر مخالفة، مؤكدة أن النظام لا يفرق بين العوائل والأفراد.

جاء ذلك في ردها على سؤال أحد المواطنين عبر حسابها في موقع “تويتر” حيث أكدت بالقول أن: منع الأفراد للسكن في مرافق الإيواء بدعوى أنها مخصصة للعوائل يعتبر مخالفة، النظام لا يفرق بين العوائل و الأفراد، ولتقديم بلاغ أو استفسار يمكنك التواصل عبر الهاتف السياحي 930 .

كما أكدت الوزارة في ردها على سؤال مواطن أخر أنه: يتطلب إثبات العلاقة للعائلات السعودية في الفنادق ومرافق الإيواء.