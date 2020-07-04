النصر يفاوض جونز ويستقبل بخاري

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وصل إلى الرياض عصر أمس ثنائي النصر البرازيليان مايكون وبيتروس ليكتمل بذلك اللاعبون الأجانب في الفريق النصراوي وسيخضع الثنائي للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا قبل الدخول في التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين، هذا وكان المدير روي فيتوريا منح اللاعبين أمس (الجمعة) إجازة على أن يعاود الفريق تدريباته مساء اليوم (السبت) على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، في الوقت الذي ضم مدرب المنتخب السعودي لدرجة الشباب لاعب النصر الجديد سلطان العنزي لقائمة المعسكر الخاص بالمنتخب والذي يقام في مدينة أبها.

من جهته انتهت علاقة الحارس أمين بخاري مع ناديه الاتحاد بشكل رسمي وذلك لعدم تمديد عقده حتى نهاية الموسم في ظل عدم حاجة الفريق الاتحادي لخدماته، وكشفت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يلتحق بخاري بمعسكر النصر بعد توقيعه عقدا احترافيا بدأ يوم أمس.

وفي شأن آخر، كشفت مصادر «دنيا الرياضة « أن إدارة النصر ستعقد اجتماعا خلال الساعات القادمة مع الحارس المحترف الأسترالي براد جونز وذلك بهدف تمديد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم لضمان استقرار الفريق فنياً. وفي شأن آخر غاب عن الحضور في تدريبات النصر طيلة الأيام الماضية المشرف على الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الحلافي وذلك بسبب ظروفه الصحية، ومعاناته من ألم في ظهره الذي ألزمه التواجد في منزله.