احدث الأخبار

دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق
أبرز المواد
 اعتماد مساعدات 11 مشروعاً في 8 دول أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم
أبرز المواد
 وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم
أبرز المواد
 جولة ميدانية بعدد من الأسواق للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات في جدة
أبرز المواد
 مرور الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري
أبرز المواد
 إغلاق 18 منشأة وإتلاف 750 كيلو أغذية فاسدة في مكة
أبرز المواد
 الغذاء والدواء تدعو للمشاركة باستطلاع رأي لقياس نسبة معرفة المجتمع بسلامة المنتجات
أبرز المواد
 النصر يفاوض جونز ويستقبل بخاري
أبرز المواد
 فيضانات مدمرة في اليابان والسلطات تأمر الآلاف بالإخلاء
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين طائرات الحوثي المفخخة ضد السعودية
أبرز المواد
 الأردن.. الهجمات الحوثية باتجاه المملكة عمل إرهابي الجبان
أبرز المواد
دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق

دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق

أبرز المواد
اعتماد مساعدات 11 مشروعاً في 8 دول أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي

اعتماد مساعدات 11 مشروعاً في 8 دول أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي

أبرز المواد
بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم

بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم

أبرز المواد
وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم

وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم

أبرز المواد

دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق

دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق
http://almnatiq.net/?p=880602
المناطق_متابعات

كشفت دراسة حديثة بأن 90% من الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم والتذوق بسبب الإصابة بفيروس كورونا، استعادوها بالكامل أو تحسنوا في غضون شهر، ولكن نحو 10% لم يستردوها أبدا.

فقدان حاسة الشم أو التذوق
ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، نقلًا عن تقرير “بي بي سي”، فإن الدراسة الإيطالية وجدت أن 49% من المرضى استعادوا حاسة الشم أو التذوق تماما، وتحسنت لدى 40%، ولكن البقية أفادوا بأن أعراضهم إما ظلت كما هي أو ساءت.

وعانى بعض الأفراد المصابين بـ”كوفيد-19” من فقدان حاسة الشم أو التذوق، كأعراض أساسية لفيروس كورونا الجديد، ولكن الدراسة الحديثة وجدت أن الحاسة لا تعود دائما.

ودرس فريق دولي من الباحثين حالة 187 إيطاليا أصيبوا بالعدوى، ولكن حالتهم لم تتطلب دخولهم المستشفى. وطُلب منهم تقييم حاسة الشم أو التذوق بعد التشخيص مباشرة، وبعد ذلك بشهر.

وقت أطول للتحسن
ومن بين 113 شخصا أبلغوا عن تغير في حاسة الشم أو التذوق، قال 55 منهم إنهم تعافوا بالكامل، و46 أبلغوا عن تحسن في أعراضهم، وقال 12 شخصا إن أعراضهم لم تتغير أو أصبحت أسوأ، وفقا للتقارير. وقال أولئك الذين أبلغوا عن أعراض حادة، إن الأمر استغرق وقتا أطول للتحسن.

روابط ذات صلة

اعتماد مساعدات 11 مشروعاً في 8 دول أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي

اعتماد مساعدات 11 مشروعاً في 8 دول أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي
بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم

بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم
وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم

وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*