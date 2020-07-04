إغلاق 18 منشأة وإتلاف 750 كيلو أغذية فاسدة في مكة

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http://almnatiq.net/?p=880611
المناطق_مكة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 760 جولة رقابية خلال أسبوع، شملت محلات تمارس أنشطة تجارية في مجال الأغذية أو متعلقة بالصحة العامة

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن تكثيف عمل الفرق الميدانية جاء بهدف متابعة المنشآت ذات العلاقة بأنشطة تجارية تعنى بالغذاء أو بالصحة العامة, مبيناً أن عدد المنشآت التي جرى إغلاقها بلغ 18 منشأة، وإتلاف 750 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وأشار المالكي إلى أن تكثيف الحملات الرقابية يأتي لمنع التجاوزات أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، إلى جانب الحرص والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

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