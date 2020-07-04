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مرور الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري

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مرور الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري

مرور الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري
http://almnatiq.net/?p=880612
المناطق_الرياض

أكد مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط في أحد شوارع العاصمة واصطدم بسيارة أخرى بعدما فقد السيطرة

وأوضح المرور أن قائد المركبة من نوع إلنترا قام بتركيب لوحات لا تعود لمركبته وتسبب في حـادث مروري أثناء ممارسة التفحيط، مضيفاً أنه بعد إنهاء إجراءات الحـادث ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات الواردة في نظام المرور

يُشار إلى أن مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام قائد المركبة بممارسة التفحيط في أحد شوارع العاصمة الرياض، قبل أن يصطدم بسيارة أخرى بسبب فقده السيطرة

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