مرور الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري

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أكد مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط في أحد شوارع العاصمة واصطدم بسيارة أخرى بعدما فقد السيطرة

وأوضح المرور أن قائد المركبة من نوع إلنترا قام بتركيب لوحات لا تعود لمركبته وتسبب في حـادث مروري أثناء ممارسة التفحيط، مضيفاً أنه بعد إنهاء إجراءات الحـادث ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات الواردة في نظام المرور

يُشار إلى أن مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام قائد المركبة بممارسة التفحيط في أحد شوارع العاصمة الرياض، قبل أن يصطدم بسيارة أخرى بسبب فقده السيطرة