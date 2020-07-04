وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم

وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت جميع ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشر من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

وترك الدعم المقدم من الوزير بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة، وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأبان أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناء على أن غالبية اللاعبين والمدربين موجودون في الدول الثلاث الأولى، فضلًا عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين-منفذ جسر الملك فهد.

وأكد القاسم أن الاتحاد السعودي واكب الاهتمام الصحي بدعم سمو وزير الرياضة عبر إنشاء غرفة عمليات تهدف إلى التنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البروتوكول الطبي المعتمد من قبل الوزارة.