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بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم

بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم
http://almnatiq.net/?p=880625
المناطق_محمد الحسن

سعياً منها لتحسين المشهد العام والقضاء على العشوائية ومعالجة التشوهات البصرية داخل المحافظة وخارجها  والأهتمام بجانب الأصحاح البيئي قامت بلدية دومة الجندل بإزالة سوق الماشية القديم المجاور لحي الخالدية السكني ونقله إلى مقرة الجديد الذي تم تجهيزة خلال فترة وجيزة .
وأوضح سعادة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد العنزي ضمن الخطط التنموية والتطويرية وحرصاً منا على سلامة المواطن أولاً وتحسين المنظر الحضاري ومعالجة التشوه البصري الذي أحدثه بعض ملاك الحظائر بسوق الماشية ، ولما تشهده المحافظة من توسع في المخططات السكنية ومحاذاتها لسوق الماشية القديم ولكثرة إنزعاج وتذمر أهالي تلك المخططات من إنبعاث الروائح  الناتجة عن مخلفات حيوانية تشكل تهديداً على صحة المواطن ، فقد قامت بلدية دومة الجندل ممثلة بقسم صحة البيئة وقسم الخدمات بحملة إزالة لسوق الماشية القديم بالكامل ونقله لموقعة المعتمد خارج المحافظة  الذي تم إيصال خدمة السفلتة له وإنشاء مضلة رئيسية للحراج .

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