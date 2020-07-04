احدث الأخبار

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده
أبرز المواد
 تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية
أبرز المواد
 إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم
أبرز المواد
 الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول خزان النفط العائم “صافر”
أبرز المواد
 لجنة الحج والإسكان في الشورى تناقش “عن بعد” عدداً من مقترحات مشاريع الأنظمة
أبرز المواد
 دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق
أبرز المواد
 اعتماد مساعدات 11 مشروعاً في 8 دول أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم
أبرز المواد
 وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم
أبرز المواد
 جولة ميدانية بعدد من الأسواق للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات في جدة
أبرز المواد
 مرور الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري
أبرز المواد
العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده

أبرز المواد
تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

أبرز المواد
إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

أبرز المواد
الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي

الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي

أبرز المواد

الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي

الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي
http://almnatiq.net/?p=880643
المناطق - الجوف

تتميز منطقة الجوف بتنوع بيئي شكل في مجمله ثروة طبيعية وجعلها وجهة متعددة الخيارات.
وتأتي الآثار في طليعة المقومات الجاذبة بالمنطقة وتدلل الشواهد على حقب زمنية متجذرة في التاريخ منها أقدم المستوطنات البشرية في قرية الشويحيطة وفي آثار الرجاجيل وصولا للعصر الإسلامي وأبرزها مسجد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، وحي الدرع وحي الضلع العائدين لنحو 200 عام بمبانيها الحجرية وأزقتها الضيقة، كذلك العديد من الحصون التاريخية مثل حصن مارد بدومة الجندل، وحصن زعبل بسكاكا ،وقصر كاف وجبل الصعيدي بمحافظة القريات وقصر أثرة النبطي.
وتعد الجوف من أغنى مناطق المملكة بالآثار والرسوم والنقوش والكتابات الإسلامية والثمودية والنبطية والإغريقية .
واكتسبت المنطقة ميزة باحتضان صحاريها بحيرة ” دومة الجندل ” ففي وسط الكثبان الرملية تحولت البحيرة إلى منتجع بحري بمساحة تزيد عن مليون متر مربع تجوبه القوارب والدراجات المائية في تجربة فريدة، في حين جهزت ضفافها بجلسات تفترش مسطحات خضراء تفوق مساحتها 14 ألف متر مربع .
وبالجوف متنزهات برية عدة، منها متنزه لايجة بالنفود بدومة الجندل، ومتنزه قارا الجبلي بسكاكا على قمة عالية، ومتنزه الخزامى بأجوائه الطبيعية بعيدا عن صخب المدينة ومنتزه النخيل والخزامى بقلب مدينة سكاكا.
وتشتهر المنطقة بمزارعها التقليدية القديمة والحديثة ضمن مشروعات زراعية فريدة قوامها 12 ألف مزرعة للزيتون والنخيل، والحمضيات واللوزيات، والمزروعات المتنوعة، والخضراوات.
وتنتشر في أرجاء المنطقة عدد من القرى الريفية خاصة في وادي السرحان، في حين أن الجوف إحدى مناطق المسارات الطبيعية لهجرة الطيور لذا يجد عشاق الطيور متعة مراقبتها بمحمية حرة الحرة، حيث تتجمع فيها الطيور المهاجرة من الشمال إلى الجنوب.

روابط ذات صلة

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده
تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية
إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*