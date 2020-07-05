احدث الأخبار

حرب الجواسيس.. ماذا تفعل الوحدة الروسية رقم 29155 في الخارج؟
أبرز المواد
 فيديو.. موجة عملاقة تفسد فرحة عروسين
أبرز المواد
 مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”
أبرز المواد
 لمواجهة الفيروسات.. الصين تعلن قرارا ملفتا بشأن “ذبح وبيع الدواجن”
أبرز المواد
 بعد الحجر المنزلي.. كيف تتخلص من الوزن الزائد؟
أبرز المواد
 “الكنز الأحمر”.. ماذا فعل البشر قبل 12 ألف عام؟
أبرز المواد
 الأنبوب الضخم والكهف الأخضر.. ماذا يجري تحت ملعب ريال مدريد؟
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تعلن وقف المحادثات مع ترامب.. “إلا بشرط”
أبرز المواد
 أبناء “نيوم” يستهلون تعليمهم في المرحلة الثانية من برنامج اللغة الإنجليزية
منطقة تبوك
 علامة “مقلقة” في عينيك قد تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك!
أبرز المواد
 “فن التعامل مع المراهقين” .. برنامج بتنمية تبوك الأسرية
منطقة تبوك
 ” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة
منطقة الرياض
حرب الجواسيس.. ماذا تفعل الوحدة الروسية رقم 29155 في الخارج؟

حرب الجواسيس.. ماذا تفعل الوحدة الروسية رقم 29155 في الخارج؟

أبرز المواد
فيديو.. موجة عملاقة تفسد فرحة عروسين

فيديو.. موجة عملاقة تفسد فرحة عروسين

أبرز المواد
مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”

مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”

أبرز المواد
لمواجهة الفيروسات.. الصين تعلن قرارا ملفتا بشأن “ذبح وبيع الدواجن”

لمواجهة الفيروسات.. الصين تعلن قرارا ملفتا بشأن “ذبح وبيع الدواجن”

أبرز المواد

بعد الحجر المنزلي.. كيف تتخلص من الوزن الزائد؟

بعد الحجر المنزلي.. كيف تتخلص من الوزن الزائد؟
http://almnatiq.net/?p=880660
المناطق - الرياض

دفعت ملازمة المنازل للوقاية من وباء كورونا الكثير من الناس إلى التنفيس عن توترهم من خلال تناول الطعام، لكن العودة للحياة الطبيعية قد تكون أيضا سببا في زيادة الوزن، في حال لم يتم اتباع خطوات جادة لاستعادة الرشاقة، ورفع مستوى الطاقة والنشاط.

وفي هذا الصدد، أوضحت أخصائية التغذية والرياضة، الدكتورة ريما السلمان، أن إنقاص الوزن يجب أن يكون ضمن “هدف وخطة محددة”.

وأشارت إلى أن هناك، على سبيل المثال، خطط قصيرة المدى لمن زاد وزنه قليلا، لكن لا بد من وجود خطة طويلة الأمد لمن يعاني زيادة في الوزن تزيد عن 8 أو 10 كليوغرامات.

وأوضحت في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، أنه يجب تنظيم مواعيد وجبات الطعام الرئيسية، من فطور وغداء وعشاء، بالإضافة إلى تنظيم أوقات الوجبات الخفيفة.

وأشارت إلى أنه في حال كان الهدف إنقاص بضعة كليوغرامات فقط، فيجب عدم تقليل النشويات ووضع البروتنيات في كافة الوجبات، لأنها تمنح إحساسا بالشبع أسرع، والاكتفاء بالنشويات في وجبتي الفطور والغداء.

كما ينبغي إيجاد توازن بين الطافة المكتسبة والطافة المصروفة، عن طريق حساب بسبط.

وتابعت: “إذا كان الشخص لا يلعب الرياضة، يمكنه حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها من خلال ضرب وزنه بعشرين، ليعرف كمية السعرات الحرارية التي يجب أن يتناولها، أما إذا كان يواظب على ممارسة رياضة فيضرب وزنه بثلاثين”.

وشددت السلمان على ضرورة ممارسة الرياضة حتى لو كانت مجرد مشي، منوهة إلى أن مشي 10 آلاف خطوة يوميا يعطي نتائج جيدة على صعيد إنقاص الوزن.

وضمن نصائح أخرى لإنقاص الوزن، يوصي خبراء التغذية الأشخاص الذين يميلون إلى تناول الطعام عندما لا يكونوا جائعين، بالبحث عن وسيلة أخرى للإلهاء، وتدوين الطعام الذي يتم تناوله.

كما ينصح بتناول 3 وجبات رئيسية مع وجبة خفيفة واحدة في اليوم، واستخدام الأطباق الصغيرة للمساعدة في تناول كميات أقل من الطعام.

وفي حال كان الشخص في عجلة من أمره، فيكتفي بتناول قطعة من الفاكهة، كما ينبغي التأكد من احتواء الطعام على الحبوب الكاملة والبروتينات والفواكه والخضراوات.

وعند الرغبة في تناول الطعام خارج المنزل، ينصح خبراء التغذية بما يلي:

– اختيار المطاعم التي تقدم أطعمة صحية.
– بدء تناول الوجبة بالسلطة مع نكهات خفيفة كالخردل أو عصير الليمون.
– البحث في لائحة المطعم عن الأطعمة المشوية أو المطهوة على البخار.
– تجنب المشروبات التي تحتوي على الشوكولاتة والكراميل في المقاهي.
– تجنب المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة.
– الالتزام بالقهوة السوداء أو الشاي أو المشروبات العشبية.

روابط ذات صلة

فيديو.. موجة عملاقة تفسد فرحة عروسين

فيديو.. موجة عملاقة تفسد فرحة عروسين
حرب الجواسيس.. ماذا تفعل الوحدة الروسية رقم 29155 في الخارج؟

حرب الجواسيس.. ماذا تفعل الوحدة الروسية رقم 29155 في الخارج؟
مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”

مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*