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مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”

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مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”

مصر: إجراءات احتياطية في حالة “انهيار سد النهضة”
http://almnatiq.net/?p=880661
المناطق - الرياض

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الجمعة، أن القاهرة لديها مخاوف حقيقية بشأن سلامة سد النهضة الإثيوبي وطريقة تشييده.

وكشف محمد عبد العاطي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “الشروق” المصرية، الجمعة، تفاصيل من الاجتماع الوزاري الخاص بسد النهضة، الذي عقد اليوم الجمعة.

وقال عبد العاطي: “تطرقنا في اجتماع اليوم لمسألة سلامة سد النهضة، وكان هناك تركيز من الجانب الإثيوبي على هذه النقطة خوفًا على سلامة السدود السودانية”، مشيرا إلى أن هذه النقطة تهم مصر أيضا.

وأوضح أن مصر تأخذ احتياطاتها للتعامل مع موضوع أمان سد النهضة، بحيث لا يؤثر على السد العالي وباقي المنشآت المائية لدينا، لذلك سنتخذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات للتعامل في حالة انهيار السد (لا قدر الله)”، بحسب ما نقلت “الشروق”.

ولفت إلى أن هناك ما يدعو للقلق لأن الجانب الإثيوبي “لم يقدم أي تقارير أو مستند تترجم تصريحاتهم ببناء السد بطريقة آمنة، وبالتالي لا يوجد لدينا ما يؤكد أن تلك الإجراءات تم اتخاذها”.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وكشفت وزارة الري، في بيان لها، أن الدول الثلاث، بحضور مراقبين، استعرضت مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، التي أظهرت أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني، وقد تم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً السبت، بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

وسد النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في القارة الأفريقية.

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