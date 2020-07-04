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تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

أبرز المواد

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية
http://almnatiq.net/?p=880675
المناطق - الرياض

تراجعت الليرة التركية مساء أمس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو بعد أن قالت “فيتش” إن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وإن دورة تيسيرها النقدي اقتربت من النهاية، وذلك بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع.
وأنهت العملة، التي وصلت إلى مستوى منخفض قياسي في السابع من مايو، الأسبوع عند 6.865 مقابل الدولار، وذلك بعد نزول إلى 6.88 في التعاملات المسائية. وأبعدها التحرك عن نطاق ضيق للغاية كانت فيه على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأظهرت بيانات أمس أن التضخم قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5 في المائة على أساس سنوي في يونيو، ليزداد بعدا عن هدف البنك المركزي ويدفع المحللين إلى التنبؤ بأن زيادات في سعر الفائدة تلوح في الأفق.
وفي الأسبوع الماضي، علق البنك، على غير المتوقع، دورة تيسير مدتها عام تقريبا في مواجهة انخفاض 13 في المائة لليرة هذا العام، وهو ما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية للبلاد المرتفعة نسبيا.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، إن هناك “احتمالات خفض كبيرة” لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام. وقالت “لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا”.

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