احدث الأخبار

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده
أبرز المواد
 تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية
أبرز المواد
 إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم
أبرز المواد
 الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول خزان النفط العائم “صافر”
أبرز المواد
 لجنة الحج والإسكان في الشورى تناقش “عن بعد” عدداً من مقترحات مشاريع الأنظمة
أبرز المواد
 دراسة: 10% من مصابي كورونا فقدوا حاسة الشم والتذوق
أبرز المواد
 اعتماد مساعدات 11 مشروعاً في 8 دول أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تزيل سوق الماشية القديم
أبرز المواد
 وصول رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية السعودية استعدادًا لاستكمال الموسم
أبرز المواد
 جولة ميدانية بعدد من الأسواق للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات في جدة
أبرز المواد
 مرور الرياض يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط وتسبب في حادث مروري
أبرز المواد
العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده

أبرز المواد
تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

أبرز المواد
إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

أبرز المواد
الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي

الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي

أبرز المواد

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده

العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده
http://almnatiq.net/?p=880690
المناطق - الرياض

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن العالم سيشهد، الأحد، خسوفا “شبه ظلي” للقمر.

وخلال هذا الخسوف شبه الظلي، لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض (الظل)، ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت (شبه الظل)، لذلك يبقى قرص القمر مضاء بالكامل.

ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة، وإنما من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، وهي معظم جنوب وغرب قارة أوروبا، وقارة إفريقيا ماعدا الجزء الشمالي الشرقي منها، ومعظم أميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، ومعظم بولينيزيا، ونيوزلندا، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

وستستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها ساعتان و45 دقيقة تقريبا.

جدير بالذكر أن ظاهرة الخسوف القمري تفيد باحثي المعهد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أوالهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

كما تجدر الإشارة إلى أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) سيشهد 230 خسوفًا قمريًا منهم 85 خسوفًا كاملًا و 58 خسوفًا جزئيًا و 87 خسوفًا شبه ظل.

وأطلق المعهد تطبيقا إلكترونيا للهواتف الذكية لتسهيل متابعة الأحداث والظواهر الفلكية، كما يقوم أيضا بنشر الدليل الفلكى، شاملا بدايات الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، طبقا للحسابات الفلكية على موقع المعهد الالكتروني.

روابط ذات صلة

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية

تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية
إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم

إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم
الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي

الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*