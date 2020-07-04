العراق.. فرض حظر تجول بالبصرة بعد ارتفاع إصابات كورونا

فرضت السلطات العراقية، الأحد، حظرا للتجول في محافظة البصرة جنوبي البلاد بعد ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد

وسيتم فرض الحظر لمدة 48 ساعة في البصرة مع تعطيل كافة المؤسسات خلال هذه المدة.

وفي نفس السياق، أعلنت السلطات المختصة في محافظة الأنبار وسط البلاد فرض حظر جزئي جراء ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19.

من جانب آخر، كشف وزير الصحة العراقي حسن التميمي أمس الجمعة، عن حجز كميات من علاج لفيروس كورونا قيد التصنيع من قبل شركة أسترا زينيكا الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن التميمي قوله: “الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد علاج خاص لفيروس كورونا حتى الآن”.

وأضاف التميمي أن “العلاج الروسي ممكن تصنيعه في إي بلد، وحقق نتائج في أميركا واليابان ومصر”، لافتا إلى أن “الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءا من البروتوكولات العلاجية لمواجهة جائحة كورونا”.