احدث الأخبار

أمانة المدينة المنورة : اعتماد 4 عقود لنظافة المدينة المنورة لمدة 5 سنوات
منطقة المدينة المنورة
 روسيا تسجل 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة
منطقة الرياض
 سلطنة عُمان تسجل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المجلس الأعلى الإسلامي الأوغاندي يرحب بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بإعداد محدودة
أبرز المواد
 إسبانيا.. بؤرة جديدة لكورونا في كتالونيا وعزل 200 ألف شخص
أبرز المواد
 العراق.. فرض حظر تجول بالبصرة بعد ارتفاع إصابات كورونا
أبرز المواد
 العالم يشهد خسوفا “شبه ظلي” للقمر.. وهذا موعده
أبرز المواد
 تركيا أمام مخاطر تمويل خارجية ودورة التيسير النقدي اقتربت من النهاية
أبرز المواد
 إصابات روسيا مستمرة .. 6632 مصاب جديد بكورونا في يوم
أبرز المواد
 الجوف وجهة تتميز بتنوعها البيئي
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول خزان النفط العائم “صافر”
أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة : اعتماد 4 عقود لنظافة المدينة المنورة لمدة 5 سنوات

أمانة المدينة المنورة : اعتماد 4 عقود لنظافة المدينة المنورة لمدة 5 سنوات

منطقة المدينة المنورة
روسيا تسجل 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على ثلاثة وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة وافدين ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة

منطقة الرياض
سلطنة عُمان تسجل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عُمان تسجل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

تقسم المدينة المنورة لأربعة محاور

أمانة المدينة المنورة : اعتماد 4 عقود لنظافة المدينة المنورة لمدة 5 سنوات

أمانة المدينة المنورة : اعتماد 4 عقود لنظافة المدينة المنورة لمدة 5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=880721
المناطق - المدينة المنورة

عتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل 4 عقود جديدة لنظافة المدينة المنورة لمدة 5 سنوات وبمبلغ يقارب 894 مليون ريال.
وصرّح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أن عقود النظافة الجديدة للمدينة المنورة والقرى التابعة لها، روعي فيها تقسيم المدينة المنورة إلى 4 محاور وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة  الأعمال التشغيلية، وزيادة التنافسية وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الميدان، وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة.
وتابع المهندس البليهشي أنه تم الحرص على زيادة العديد من الخدمات ضمن عقود النظافة الجديدة والتي ستساهم بمشيئة الله في تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة. كما أن العقود الجديدة تعتمد على عدة أسس؛ من أهمها مراعاة المناطق والأحياء الجديدة والتوسعات العمرانية والزيادة السكانية للمدينة المنورة، وتكثيف الأعمال الميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك وخلال موسم الحج الذي يبدأ في منتصف شهر ذو القعدة مرور بشهر ذو الحجة وحتى منتصف شهر محرم، وذلك عن طريق اعتماد خطط تشغيلة مخصصة لأعمال موسم العمرة والحج.
وكشف البليهشي ان عقد النظافة الآن سيعمل بدون أي مشاكل تشغيلية أو إدارية، ولن يلاحظ سكان المدينة المنورة إحلال المقاول الجديد محل المقاول القديم رغم ضخامة عملية الإحلال، وإن نجاح تنفيذ عملية الإحلال بين العقود تأتي من خلال التخطيط الجيد ومنح إدارة مشروع النظافة الجديد فترة زمنية محددة لتنفيذ كافة الأهداف واستكمال أعمال الاستعداد بما يضمن سلاسة انتقال العقد القديم إلى العقود الجديدة من خلال خطة زمنية متفق عليها مع المقاولين الجدد.
ورفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على دعمهم المتواصل لكافة القطاعات الخدمية ومنها القطاع البلدي على وجه الخصوص، كما رفع الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه على دعمهم المستمر لكافة أعمال ومشاريع وبرامج أمانة المنطقة، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه تحقيق التطوير التنموي والخدمي بمنطقة المدينة المنورة.

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 300%

الهيئة الملكية لمحافظة العلا ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 300%
الحذيفي في خطبة الجمعة : ( تحول الخلق من حال إلى حال بفضلٍ من الله ورحمته ، وبين عدله وحكمته )

الحذيفي في خطبة الجمعة : ( تحول الخلق من حال إلى حال بفضلٍ من الله ورحمته ، وبين عدله وحكمته )
أمانة المدينة المنورة تعتمد تنفيذ مشروع الأنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد بحي المغيسلة

أمانة المدينة المنورة تعتمد تنفيذ مشروع الأنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد بحي المغيسلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*