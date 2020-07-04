انفجار بمحطة الزرقان للطاقة الكهربائية بالأحواز

المناطق - وكالات

وقع انفجار، اليوم السبت، في محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في الأحواز.

وتقع محطة الزرقان لإنتاج الطاقة الکهربائیة (شهيد مدحج) في بلدة الزرقان، 9 كم خارج الأهواز على الطريق المؤدي إلى مسجد سليمان بجوار نهر كارون.

وتأسست في عام 1975 أي سنتين قبل الثورة، وهي واحدة من محطات الطاقة الحرارية الكبرى في إيران بطاقة إنتاجية تبلغ 418 ميجاوات، والتي تتضمن 4 وحدات غاز 32 ميغاوات ووحدتين بخاريتين بـ 145 ميغاواط على 45 هكتار من الأرض، وحدات الغازية من صنع (ACEC) البلجيكية أما وحدات البخار فهي من صنع جنرال إلكتريك البريطانية (GEC).