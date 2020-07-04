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إيران إنترناشونال: اختفاء 11 ألف عينة اختبار كورونا

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إيران إنترناشونال: اختفاء 11 ألف عينة اختبار كورونا

إيران إنترناشونال: اختفاء 11 ألف عينة اختبار كورونا
http://almnatiq.net/?p=880727
المناطق - وكالات

ذكرت قناة “إيران إنترناشيونال” أنها حصلت على وثيقة اختفاء 11 ألف عيّنة اختبار كورونا في الأهواز، جنوب غربي إيران.

وتُظهر الوثيقة أنه رغم إنكار السلطات ونفي مسؤولي الصحة، فقد تم رفع دعوى قضائية سرية لاختفاء عينات اختبار كورونا في الأهواز.

يُذكر أنه كان قد تم إعلان الوضع الأحمر فيما يتعلق بانتشار كورونا في محافظة الأهواز منذ عدّة أسابيع.

والسبت، قالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن إيران تكافح تفشي المرض مع وصول عدد حالات الإصابة إلى 237,878 ومع وفاة 148 مريضا آخرين بما يرفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 11,408.

وكان غلام رضا شريعتي، محافظ الأهواز، أعلن منذ أكثر من شهر، زيادة بنسبة 200% بعدد مرضى فيروس كورونا في المحافظة خلال شهر واحد. وأكد أن عدد المصابين في المستشفيات زاد بنسبة 60% دون أن يذكر رقمًا دقيقًا لإجمالي عدد الإصابات والوفيات في المحافظة.

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