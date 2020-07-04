برلمان إيران يطالب ظريف وصالحي بشرح ملابسات انفجار نطنز

المناطق - وكالات

قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إن البرلمان الإيراني دعا وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي لحضور اللجنة يوم الأحد، 6 يوليو، لشرح وتوضيح ملابسات الأحداث والانفجارات الأخيرة في المنشأتين النوويتين نطنز وبارتشين، بحسب وكالة إيلنا.

وقال رضا زاده: “الهدف من دعوة البرلمان، هو معرفة ما إذا كان الأمر محسوماً بأنّ الانفجار كان ناتجاً عن عمل تخريبي أم لا، حتى تنظر لجنة الأمن القومي في الأمر وستتخذ القرارات اللازمة”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز “وصفت الانفجار الذي وقع في موقع نطنز بأنه “عملية تخريبية”.

وقال كيفان خسروي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن سبب الحادث في نطنز “معروف” ، ولكن سيتم الإعلان عنه لاحقًا بسبب مخاوف أمنية.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلة كتبت، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع في المنشأة النووية الإيرانية نطنز فجر الخميس، يشكّل تصعيداً في المعركة ضد إيران، وأن هذا الانفجار حمل رسائل إلى القيادة في طهران.