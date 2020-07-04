أمانة عسير و بالتنسيق مع وزارة البيئة تنهي أعمال الصيانة والنظافة بمتنزه الملك عبدالعزيز بالسودة

المناطق - أبها

أنهت أمانة منطقة عسير بالتنسيق مع وزارة البيئة و المياه و الزراعة أعمال الصيانة و النظافة اللازمة في متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة و الذي يعد أحد أهم المتنزهات في مدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قامت بتهيئة و صيانة و نظافة منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة و ذلك بعد التنسيق مع وزارة البيئة و المياه والزراعة ضمن استعداداتها لاستقبال الزوار في صيف عسير لهذا العام .

مبينا بأنه قد أنهت الأمانة جميع أعمال الصيانة العامة لمتنزه الملك عبدالعزيز ، و تمت صيانة إضاءات المتنزه بما يتناسب مع طبيعته وموقعه وشكله، وكذلك صيانة جميع دورات المياه في المتنزه، إضافة إلى توفير المعقمات اللازمة، وتخصيص عامل لكل دورة مياه لضمان نظافتها وتعقيمها باستمرار.

فيما تم الانتهاء من اعمال النظافة و تم رفع ما يقارب نحو 256 طناً من المخلفات وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال النظافة، بجانب توفير المياه اللازمة لمرافق المتنزه و التي تجاوزت 380 طناً.

و جاءت تلك الجهود وفق توجيهات و متابعة سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ، وذلك حرصاً منه على ضمان راحة الزوار وتكامل الخدمات.