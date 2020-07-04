أمانة الشرقية : بروتوكولات جديدة على عدد من المجالات وتحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي والحلاقة

المناطق - الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بتوسيع حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق التجارية حرصا منها على تطبيق تلك المحلات للبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) . وشملت تلك الجولات التأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الجديدة والتي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بالإضافة إلى بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية وإضافة بروتكولات للحلاقة للأطفال والمطاعم والمقاهي وبروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها .

وبين المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأن بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات ركزت على لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات إضافة إلى ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة ، كما ركزت أيضا على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه ، استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب . وحرصت البروتوكولات أيضا على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد وتغير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات . وأوضح الصفيان بأن الإجراءات الوقائية التي ركزت عليها هذه البروتوكولات عن أن لا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فرداً ، وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي ، تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي ، وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي .

أما أبرز بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية فأكد محمد الصفيان بأنه يجب منع دخول الأطفال الأقل من سبع سنوات إلى تلك المحلات إضافة إلى توفير المطهرات والمعقمات في كافة أرجاء المحلات وفحص درجة الحرارة للعملاء وللعاملين قبل دخول المحل، والحرص على توفير أدوات السلامة والوقاية وتعقيم المحلات بين حين وآخر وحفظ بيانات العملاء حتى يسهل الرجوع إليها في التقصي الوبائي .

وأضاف الصفيان بأن بروتوكولات المطاعم والمقاهي حدثت لتشمل السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لعرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية . وأضاف: وبروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية حدثت بالسماح بالحلاقة للأطفال دون السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال .

ونوه الصفيان بضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩ ) مؤكدا على أن المواطن والمقيم هو عين الأمانة في الإبلاغ عن كل من لا يطبق تلك البروتوكولات ويعرض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي .