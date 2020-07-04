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“هيئة الأدب” تستضيف نخبة المثقفين السعوديين والعرب في لقاءات افتراضية نوعية

“هيئة الأدب” تستضيف نخبة المثقفين السعوديين والعرب في لقاءات افتراضية نوعية

منطقة الرياض

“هيئة الأدب” تستضيف نخبة المثقفين السعوديين والعرب في لقاءات افتراضية نوعية

“هيئة الأدب” تستضيف نخبة المثقفين السعوديين والعرب في لقاءات افتراضية نوعية
http://almnatiq.net/?p=880765
المناطق - واس

تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة مجموعة من اللقاءات الحوارية الافتراضية خلال الفترة من 5 إلى 18 يوليو 2020م تستضيف فيها نخبة من المثقفين السعوديين والعرب لمناقشة قضايا ثقافية وفكرية متنوعة، وسيتم بث اللقاءات مباشرة لعموم المهتمين عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة في موقع يوتيوب.
ويحل الناقد الدكتور عبدالله الغذامي ضيفاً على أول هذه اللقاءات في السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 5 يوليو، حيث سيحاوره الإعلامي محمد الطميحي في موضوع “فاعلية القارئ” وما يرتبط به من محاور تشمل العوامل المؤثرة على فاعلية القارئ، وقدرة المتلقي على إعادة تدوير النص الأدبي وتفعليه، وفعل القراءة في النقد الأدبي، ودور الكاتب في إنتاجية القراءة وفاعليتها، وقدرة القارئ على التمثل والاستيعاب.
فيما يحل الروائي الدكتور واسيني الأعرج، ضيفاً على اللقاء الثاني الذي سيُعقد في الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 6 يوليو، وستحاوره الدكتورة زينب الخضيري حول سحر السرد ومراحل تكوين الروائي، كما سيشمل اللقاء حديثاً عن الرواية التاريخية وأبعادها، وعن الرواية العربية في الغرب.
وفي اللقاء الثالث الذي سيقام في الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 7 يوليو، سيتحدث الكاتب محمد رضا نصر الله عن ذاكرة الثقافة، في حوار يديره رائد العيد، سيتطرق خلاله للهوية الثقافية السعودية، والدور الذي لعبه الإعلام الثقافي في التنمية الفكرية للمجتمع، إلى جانب الحديث عن تجربته الشخصية مع عمالقة الأدب والفكر في العالم العربي.
كما تستضيف اللقاءات الافتراضية لهيئة الأدب والنشر والترجمة الخطاط إبراهيم العرافي في حوارٍ عن روحانية الخط العربي ويقام في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 9 يوليو وتديره نسرين التركي. فيما سيكون الناقد الثقافي الأستاذ علي العميم ضيفاً على المحاور مشاري الذايدي في الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة 10 يوليو في لقاء بعنوان “شيء من النقد، شيء من التاريخ” يتناول فيه العميم لمحات من التاريخ الثقافي السعودي.
وفي يوم السبت 11 يوليو يحل الشاعر سلطان السبهان ضيفاً على لقاءات هيئة الأدب والنشر والترجمة ليتحدث عن الشعر وفنونه مع المحاورة فاطمة أبو سرير. وفي يوم الأحد 12 يوليو يحل المؤرخ الدكتور سعد الراشد ضيفاً في لقاء يحمل عنوان “آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور” وسيتحدث فيه مع المحاور الدكتور أحمد الزيلعي عن التسلسل الحضاري للآثار في المملكة، وأهمية استثماره في القوة الناعمة.
وسيكون أدب الطفل محوراً رئيساً في لقاء يوم الاثنين 13 يوليو والذي ستقدم فيه الدكتورة أروى خميس مع المحاور أمين إبراهيم أفكاراً حول “صناعة الخيال عند الأطفال” وسبل إثرائها. فيما سيكون الشعر محوراً للقاء يوم الثلاثاء 14 يوليو مع الشاعر عبداللطيف بن يوسف والذي سيتحدث مع المحاورة بدور الفصام عن “هندسة الشعر” وأركان بناء القصيدة.
أما لقاء يوم الأربعاء 15 يوليو فسيتم تخصيصه للرواية تحت عنوان “حياة الكتابة” وستتحدث فيه الروائية زينب حفني مع المحاورة رندا الشيخ عن طقوس الكتابة ودورة حياة النص وعلاقته بالواقع.
وتحل الروائية حوراء النداوي ضيفة على لقاء يوم الخميس 16 يوليو لتتحدث مع المحاور معاذ المسلم عن شاعرية النص الروائي ودور أدب المهجر في توثيق التجربة العربية. وفي يوم الجمعة 17 يوليو سيتجه النقاش نحو عالم الترجمة في لقاء بعنوان “الترجمة وعتبات النص” سيتحدث فيه المترجم الدكتور وليد بلهيش العمري مع المحاور عبدالرحمن السيد عن هموم الترجمة.
وتختتم اللقاءات الافتراضية لهيئة الأدب والنشر والترجمة يوم السبت 18 يوليو بلقاء بعنوان “الثقافة التقليدية والمأثور الشعبي” مع المفكر والمؤرخ الاجتماعي الدكتور سعد الصويان في حديث موسوعي عن الهوية الثقافية وعلامات توظيف المأثور الشعبي في الأعمال الأدبية، وأهمية تعدد مصادر الثقافة في التطور الحضاري.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لمد جسور التواصل بين المثقفين والجمهور، وإثراء المشهد الثقافي المحلي بلقاءات نوعية تلقي الضوء على قضايا ثقافية متنوعة، وتعزز الحوار الثقافي بين المبدعين والمؤسسات الثقافية والجمهور من مختلف الشرائح.

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