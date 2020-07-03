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ترقية العميد سعود بن بندر الدويش إلى رتبة لواء في الادارة العامة للدوريات الامنية

ترقية العميد سعود بن بندر الدويش إلى رتبة لواء في الادارة العامة للدوريات الامنية

مجتمع المناطق

ترقية العميد سعود بن بندر الدويش إلى رتبة لواء في الادارة العامة للدوريات الامنية

ترقية العميد سعود بن بندر الدويش إلى رتبة لواء في الادارة العامة للدوريات الامنية
http://almnatiq.net/?p=880768
المناطق - يوسف المطيري
انفاذا لامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم ترقية عدد من الضباط إلى رتبة لواء من بينهم اللواء سعود بن بندر الدويش وتعيينه “مديرا لادارة العمليات في الادارة العامة للدوريات الامنية.
وأعرب اللواء الدويش عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
المناطق وهي تبارك للواء سعود الدويش تتمنى لسعادة اللواء التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه.

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