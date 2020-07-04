استقبال المشاركات في مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد حتى محرم القادم

المناطق - واس

حددت جامعة الملك خالد أول شهر محرم المقبل موعدًا نهائيًا لاستقبال المشاركات، في مسابقة الخط العربي التي انطلقت الأسبوع الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وأطلقها معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ضمن مشروع “مبادرون”.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل أنه خصصت جوائز للمسابقة تصل إلى ٨٠ ألف ريال للفائزين في المسابقة من المواطنين والمقيمين في المملكة.

يذكر أن المشاركة في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها ‪https://calligraphy.kku.edu.sa/.