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تخفيض مكافآت موظفي الحكومة الكويتية 50%.. وربطها بالإنتاجية

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تخفيض مكافآت موظفي الحكومة الكويتية 50%.. وربطها بالإنتاجية

تخفيض مكافآت موظفي الحكومة الكويتية 50%.. وربطها بالإنتاجية
http://almnatiq.net/?p=880775
المناطق - وكالات

كشفت مصادر لـ «القبس» الكويتية عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020-2021، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا في الكويت ، حيث تم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة الكويتية السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

وأكدت المصادر وجود اتفاق حكومي لتخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة الكويتية بنسبة 50%، الأمر الذي سيساهم في ترشيد مصروفات الموازنة، منوهة إلى أن السياسة الجديدة في منح المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية فقط وليس كما الوضع الحالي.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم تخفيض مصروفات الموازنة الكويتية الجديدة من 22.5 مليار إلى حوالي 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية الكويتية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتي الخاص بتخفيض الميزانية ذلك بحد أدنى 20%، موضحة ان العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى اتخاذ خطوات إدارية من شانها أن تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

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