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العراق يسجل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=880778
المناطق - واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد,ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 58354 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 106 حالات وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2368,فيما سجلت 1477 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 31077 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24909 , منهم 333 يرقدون في العناية المركزة.

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