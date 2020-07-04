دليل إرشادي ووقائي لمدن الألعاب والملاهي والمراكز الترفيهية بمدينة الجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية _ فتحية عبداللة

قامت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل بتفعيل الدليل الإرشادي والذي قامت بإصداره هيئة الترفيه للتأكد من تطبيق البروتوكول المعتمد والطرق الاحترازية والوقائية على مدن الألعاب والملاهي والمراكز الترفيهية في مدينة الجبيل الصناعية وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid19) بين الزوار.

حيث قامت إدارة خدمات الأملاك بتعميم البروتوكول المعتمد على مشغلي مدن الملاهي بالمدينة والتأكد ميدانياً من تطبيق جميع الاشتراطات المضمنة بالبروتوكولات المرافقة وذلك قبل السماح لمدن الملاهي بالتشغيل، كما تم التأكد مؤخراً من توفر جميع الاشتراطات والسماح لهم بالافتتاح مع المتابعة الميدانية اليومية عن طريق مفتشي الهيئة الملكية بالجبيل للتأكد من الاستمرار بتطبيق تلك الاشتراطات والبروتوكولات الصحية والوقائية.

كما وتقوم إدارة خدمات الأملاك بإصدار تقرير يومي مدعم بالأرقام يختص بتطبيق الضوابط والاشتراطات الاحترازية لكافة المرافق التجارية بمدينة الجبيل الصناعية حيث يأتي ذلك ضمن جهودها في مكافحة انتقال وتفشي فيروس كورونا.

وتضمنت البروتوكولات الوقائية المطبقة في المراكز الترفيهية بالجبيل الصناعية على تخصيص بوابات للدخول وبوابات أخرى للخروج، وتخصيص غرف لعزل الحالات المشتبه بها وانتظار نقلها للمنشأة، واستخدام مسارات محددة لتحقيق التباعد الجسدي بمسافة آمنة عند الدخول والخروج وخلال أوقات الانتظار.

واحتوت أيضاً على تنظيف وتعقيم الأسطح عالية التلامس بشكل دوري، وقياس لدرجة حرارة الزوار والسؤال عن الأعراض لكافة العاملين بشكل يومي، وتدريب للموظفين على بروتوكولات السلامة وتعميم خطة للتعامل مع الحالات المشتبه بها، بالإضافة إلى تعقيم أماكن ركوب كل لعبة ترفيهية بعد كل تشغيل مباشرةً.

الجدير بالذكر أنه نتج عن هذا الدليل الإرشادي إغلاق للألعاب التي يصعب تعقيمها وتتطلب قرب اجتماعي وجسدي بين الأطفال لمخالفتها الإجراء الاحترازي المعروف بالتباعد الاجتماعي، وإغلاق أيضاً لغرف الحفلات الخاصة.