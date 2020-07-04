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تأجيل مباراة دالاس وفانكوفر في الدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا

تأجيل مباراة دالاس وفانكوفر في الدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=880802
المناطق _ لوس أنجلوس

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين اليوم السبت عن تأجيل مباراة إف سي دالاس مع فانكوفر وايتكابس بعد إصابة لاعبين في نادي دالاس بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الرابطة في بيان رسمي : “تأجيل المباراة يسمح لكلا الفريقين بأيام إضافية للتدريب في أورلاندو قبل مباراتهما الأولى”.
وأضاف البيان “سيعلن عن التوقيت المحدد والموعد في المستقبل القريب”.
وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في التاسع من يوليو الجاري في بطولة عودة الدوري الأمريكي في فلوريدا.
وأكد نادي إف سي دالاس يوم يوم الأربعاء الماضي إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا في أثناء وجودهم في أورلاندو، ليدخل الفريق بأكمله إلى الحجر الصحي.
ويخوض إف سي دالاس مباراته الأولى في البطولة يوم 15 يوليو أمام سياتل ساوندرز ثم يقابل سان خوزيه في 20 من الشهر ذاته.

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