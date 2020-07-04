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هاني وفا يخلف الراحل فهد العبدالكريم في رئاسة تحرير الرياض

هاني وفا يخلف الراحل فهد العبدالكريم في رئاسة تحرير الرياض
http://almnatiq.net/?p=880805

قرر مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية، في جلسته الطارئة التي عقدت يوم أمس برئاسة د. رضا محمد سعيد عبيد، وحضور جميع أعضاء المجلس، تكليف الزميل الأستاذ هاني فريد وفا ليصبح رئيس تحرير جريدة “الرياض” المكلف، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.
كما قدم المجلس خالص تعازيه لأسرة الراحل الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم، سائلًا الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان، ومثمنًا كل ما قدمه الفقيد من جهود مخلصة خلال فترة عمله برئاسة تحرير جريدة “الرياض” ومجلة اليمامة.

السيرة الذاتية لهاني وفا:
هاني وفا صحفي ومحلل سياسي سعودي، وهو نائب رئيس تحرير “جريدة الرياض” سابقًا، وكاتب ومحرر في الجريدة ذاتها.
شغل هاني وفا، منصب رئيس الشؤون السياسية في “جريدة الرياض”، وكان كاتبًا في “موقع العربية نت”.
يذكر أن فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، قد وافته المنية بالأمس بعد معاناة طويلة مع المرض.
ونعى كُتاب وصحفيون الفقيد الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قال خالد الفهد العريفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية: الأمر لله من قبل ومن بعد، الحبيب الغالي فهد بن راشد العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل والفقد كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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