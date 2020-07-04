التجمع الصحي يفتتح مستشفى ميداني لمواجهة كوفيد 19

المناطق _ الرياض

إفتتح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي المستشفى الميداني المصغر الأول بالخبر والذي أطلقته وزارة الصحة ممثلة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وهي تجربة فريدة وأولى من نوعها لتكون بادارة لتحقيق الأهداف المرجوة منها وبالذات في ظل وجود جائحة كورونا

وتم تجهيز أجنحة التنويم بالمستشفى المصغر لإستقبال عشرون مريضاً كمرحلة أولى،

ويستقبل المستشفى الحالات المحولة من مجمع الدمام الطبي وفق معايير تقييم معينة ليتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في المستشفى الميداني المصغر.

وحرص التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على إتمام هذه المهمة وتم تجهيز كامل للمقر أو الفندق المناسب بسعة 150 سرير بعد إستكمال جميع الإستعدادات لضمان سلامة المرضى ،حيث تم تشغيل المستشفى المصغر ،لتعتبر المرحلة الأولى تحويل المرضى المنومين من مجمع الدمام الطبي والذين يشغلون أسرة وهم على نسبة بسيطة من الأوكسجين ويحتاجون للعلاج السريري وبإدخالهم لهذا المستشفى المصغر يجعل المستشفى في قدرة أكبر للتعامل مع الطلب.

ووضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي: تأتي فكرة المستشفيات الميدانية بطاقات استيعابية كبيرة للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات في هذه الجائحة العالمية، وكانت توجيهات وزارة الصحة بإيجاد المواقع المناسبة والموافقة مع الاشتراطات لإطلاق المستشفيات الميدانية، وتم إختيار هذا المستشفى المصغر في احد فنادق مدينة الخبر بناءً على كونه مؤهل من ناحية التخطيط والسلامة، ونجح أبطال التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في تجهيز هذا الموقع ودعمه بكوادر طبية على أعلى مستوى.

وأضاف مشرف المستشفيات الميدانية بالتجمع الصحي الأول بالشرقية د. مبارك الملحم: يتم التنسيق لنقل المرضى من وإلى المستشفى من خلال التواصل مع مركز التحكم بالموارد RCC بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية مع وجود سيارات الإسعاف على مدار الساعة عندما تدعي الحاجة لنقله للمستشفى، كما أن الفريق الطبي مدرب ومؤهل للتعامل مع حالات كوفيد 19 وكذلك مدرب للتعامل مع الحالات التنفسية والتنبيب وتوقف التنفس لا سمح الله ،مع حرص التجمع الصحي الأول أن يؤدي هذه الخدمة بأهدافها السامية كمستشفى ميداني مصغر أول من نوعه كنموذج وهذه هي المرحلة الأولى ثم الثانية والثالثة والأخيرة بالوصول إلى مرحلة 150 سرير لدعم جميع مستشفيات المنطقة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمكافحة العدوى بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ريوف العازمي: إلى أن مكافحة العدوى تعتبر هاجس كبير لمقدمي الرعاية الصحية لذلك تم زيارة الفندق المستشفى الميداني المصغر قبل إعتماده لرؤية إشتراطات مكافحة العدوى العالمية والتأكد من التهوية ومسار المرضى الإشتباه والإيجابيين بما يحمي الممارس الصحي والمريض.

وأضاف المدير العام التنفيذي بالإنابة لمجمع الدمام الطبي د. محمد الأحمري: أن الهدف من المستشفى الميداني هو إمتداد لمجمع الدمام الطبي _ مركز استقبال حالات كورونا في المنطقة_ والذي يعتبر دعم من وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وهي فكرة رائدة في عملية دعم المجمع كمستشفى ميداني، حيث يتم تحويل بعض حالات كوفيد 19 المتوافقة مع المعايير الخدمات المقدمة في المستشفى الميداني المصغر، كما افتتح مجمع الدمام الطبي صيدلية متكاملة لدعم المستشفى المصغر بالأدوية الخاصة للمرضى المنومين. كما تم تزويد المستشفى بالطواقم الطبية المتخصصة بالعناية المركزة ومديرية بدورات متقدمة في الإنعاش القلبي الرئوي، وكذلك وجود كل ما يحتاجه المريض لا سمح الله للعناية الحرجة .