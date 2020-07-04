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مدرسة شرق لتعليم القيادة تطبق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس” كورونا”

مدرسة شرق لتعليم القيادة تطبق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس” كورونا”

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مدرسة شرق لتعليم القيادة تطبق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس” كورونا”

مدرسة شرق لتعليم القيادة تطبق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس” كورونا”
http://almnatiq.net/?p=880825
الدمام _ فهد المريخي

طبقت مدرسة شرق لتعليم القيادة التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الإجراءات الوقائية و البروتكولات الصحية في المدرسة منذ البدء في عودة المدرسة للعمل واستقبال المتدربات سواء في الميدان أو داخل المكاتب الإدارية ، باتباع الطرق الوقائية مثل التباعد بين الموظفات واستخدام المعقمات وتطهير كافة الساحات والأروقة والمداخل بشكل يومي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة الجميع .

من جانبه أكد وكيل الجامعة رئيس مجلس إدارة المدرسة الدكتور صالح بن علي الراشد بأن مدرسة شرق لتعليم القيادة طبقت الإجراءات الاحترازية وتم العمل على تعقيم المدرسة في فترة ما قبل عودة منسوبيها مما يؤكد حرص الجامعة على توفير بيئة صحية خالية من الأمراض واتباع كافة اللوائح الصحية للحد من انتشار الفيروس في أماكن العمل والتدريب حيث تم تعقيم جميع مرافق المدرسة بما فيها أجهزة التصوير والحاسب الآلي والسيارات وتم إلغاء العمل بنظام البصمة والاكتفاء بالتوقيع على أن تستخدم كل موظفة قلمها الخاص وتم تجهيز مداخل المدرسة بكمامات ومعقمات وقفازات وأجهزة قياس الحرارة وتكليف مشرفات الأمن بفحص درجة الحرارة ووضع الملصقات الإرشادية في جميع مرافق المدرسة والتي تنظم آلية التباعد ومنع استقبال المراجعين .

وأشار الدكتور الراشد إلى أنه تم وضع حاجز بلاستيكي بين مقعد قائد المركبة والراكب في سيارات التدريب بحيث لا تحد من تدخل المدربة في حال الطوارئ ووضع لوحات إرشادية للإجراءات الاحترازية وتم العمل على تعقيم السيارات بعد كل استخدام كما منعت التجمعات وإلزام الموظفات بعدم التنقل بين المكاتب وتوزيع قناع بلاستيكي للوجه لكل مدربة ومنع دخول أو استقبال الطلبات الخارجية من المطاعم والتأكد من عدم الازدحام داخل دورات المياه والدخول بطريقة نضمن سلامة المتواجدات وتنظيف وتعقيم دورات المياه كل ساعتين .
ونوه الراشد الى أن جامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل وكافة مرافقها ومبانيها خضعت وتخضع للتعقيم والتطهير المستمر من قبل الجهات المعنية في الجامعة سواء قبل الجائحة أوبعد عودة استئناف الأعمال حيث حرصت إدارة الجامعة على توفير كافة اللوازم من معقمات وأدوات تنظيف وغيرها وإلزام جميع المنسوبين بالالتزام بها وكذلك تطبيق الأنظمة في عدد الموظفين مما يحد من انتشار الفيروس .

 

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