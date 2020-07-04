سمو أمير منطقة جازان يعزي بوفاة رئيس تحرير جريدة الرياض فهد العبدالكريم

جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته ، الى اسرة وابناء رئيس تحرير جريدة الرياض فهد بن راشد عبدالكريم – رحمه الله – الذي توفي اثر معاناة مع المرض .

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة الاعلام والصحافة السعودية من خلال عمله بمجلة اليمامة ورئيسا لتحرير جريدة الرياض.

فيما أعرب ابن الفقيد فيصل فهد عبدالكريم وأبناء وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.