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” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة

” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة

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” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة

” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة
http://almnatiq.net/?p=880845
الرياض _ مبارك الدوسري

نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم دورة ” عن بعد ” في ” الأمن السيبراني ” ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها ولأفراد المجتمع لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية اللازمة التي تمكنهم من استيعاب المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني ، وحرصاً من الجمعية للقيام بمسؤوليتها المجتمعية في تنمية وتطوير مهارات أفراد المجتمع.
وتناول مُقدم الدورة المهندس عبدالله بن ابراهيم الدحيلان العديد من المحاور ومن أهمها التعريف بالأمن السيبراني وأهميته وماهية البيانات الواجب حمايتها والهجمات السيبرانية، وأنواعها ،وتهديداتها وأخطارها وكيفية الحماية منها لتحقيق مستوى عالٍ من الأمان .

 

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