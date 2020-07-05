“فن التعامل مع المراهقين” .. برنامج بتنمية تبوك الأسرية

المناطق _ تبوك

تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك بعد غدٍ برنامجاً بعنوان “فن التعامل مع المراهقين” من الساعة السادسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج الذي يستهدف النساء سيركز على عدد من المحاور والمفاهيم والجوانب الفسيولوجية والاجتماعية والنفسية لدى المراهق إلى جانب تقديم عدد من الحلول المناسبة لما قد يتعرض له الأبوان في أثناء تعاملهما مع الابن المراهق من صعوبات ومشكلات تتعلق بالتغيرات السلوكية.

وأَضافت أن الهدف من البرنامج هو إكساب المتدربات مهارات تنمية الجوانب الإيجابية لدى أبنائهم إضافة إلى نشر فن التعامل معهم وطريقة فهم واحتواء ما يمر به المراهق من تغيرات في هذه المرحلة من حياته.