احدث الأخبار

علامة “مقلقة” في عينيك قد تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك!
أبرز المواد
 “فن التعامل مع المراهقين” .. برنامج بتنمية تبوك الأسرية
منطقة تبوك
 ” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة
منطقة الرياض
 أمانة تبوك تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد عن ٢٠٠ موقع ونظافة يومية للحدائق والمنتزهات
منطقة تبوك
 الجيش الليبي: اتفاقات أنقرة والسراج غير شرعية
أبرز المواد
 “كورونا الجديد”.. فيروس أسرع انتشارا وأقل عدوانية
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يعزي بوفاة رئيس تحرير جريدة الرياض فهد العبدالكريم
أبرز المواد
 مدرسة شرق لتعليم القيادة تطبق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس” كورونا”
المنطقة الشرقية
 استغرق بناؤه 11 عاماً… افتتاح أول فندق مطلي بالذهب في العالم
أبرز المواد
 التجمع الصحي يفتتح مستشفى ميداني لمواجهة كوفيد 19
أبرز المواد
 “الصحة”: لبس الكمامة القماشية بالطريقة الصحيحة يزيد كفاءتها
أبرز المواد
 ” الصحة” تشارك وتدعم مبادرة لتصنيع وصيانة أجهزة التنفس الصناعي من خلال المصانع السعودية
منطقة الرياض
علامة “مقلقة” في عينيك قد تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك!

علامة “مقلقة” في عينيك قد تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك!

أبرز المواد
“فن التعامل مع المراهقين” .. برنامج بتنمية تبوك الأسرية

“فن التعامل مع المراهقين” .. برنامج بتنمية تبوك الأسرية

منطقة تبوك
” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة

” الأمن السيبراني “.. دورة تدريبية عن بعد بجمعية الكشافة

منطقة الرياض
أمانة تبوك تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد عن ٢٠٠ موقع ونظافة يومية للحدائق والمنتزهات

أمانة تبوك تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد عن ٢٠٠ موقع ونظافة يومية للحدائق والمنتزهات

منطقة تبوك

“فن التعامل مع المراهقين” .. برنامج بتنمية تبوك الأسرية

“فن التعامل مع المراهقين” .. برنامج بتنمية تبوك الأسرية
http://almnatiq.net/?p=880853
المناطق _ تبوك

تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك بعد غدٍ برنامجاً بعنوان “فن التعامل مع المراهقين” من الساعة السادسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.
وأوضحت الجمعية أن البرنامج الذي يستهدف النساء سيركز على عدد من المحاور والمفاهيم والجوانب الفسيولوجية والاجتماعية والنفسية لدى المراهق إلى جانب تقديم عدد من الحلول المناسبة لما قد يتعرض له الأبوان في أثناء تعاملهما مع الابن المراهق من صعوبات ومشكلات تتعلق بالتغيرات السلوكية.
وأَضافت أن الهدف من البرنامج هو إكساب المتدربات مهارات تنمية الجوانب الإيجابية لدى أبنائهم إضافة إلى نشر فن التعامل معهم وطريقة فهم واحتواء ما يمر به المراهق من تغيرات في هذه المرحلة من حياته.

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد عن ٢٠٠ موقع ونظافة يومية للحدائق والمنتزهات

أمانة تبوك تواصل أعمالها بتعقيم وتطهير ما يزيد عن ٢٠٠ موقع ونظافة يومية للحدائق والمنتزهات
التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج

التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج
تعليم تبوك يطلق 114 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم تبوك يطلق 114 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التعليمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*