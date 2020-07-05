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أبناء “نيوم” يستهلون تعليمهم في المرحلة الثانية من برنامج اللغة الإنجليزية

أبناء “نيوم” يستهلون تعليمهم في المرحلة الثانية من برنامج اللغة الإنجليزية

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أبناء “نيوم” يستهلون تعليمهم في المرحلة الثانية من برنامج اللغة الإنجليزية

أبناء “نيوم” يستهلون تعليمهم في المرحلة الثانية من برنامج اللغة الإنجليزية
http://almnatiq.net/?p=880857
المناطق _ تبوك

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من برنامج اللغة الإنجليزية الذي تقيمه شركة “نيوم” بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان لتعليم اللغة الإنجليزية لنحو 300 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم.
وأوضحت الشركة أن الدراسة التي بدأت اليوم وتستمر 6 أسابيع ستقام بمنطقة الخريبة (لخدمة أبناء منطقة الخريبة وشرما وقيال) ومحافظة البدع (لخدمة أبناء منطقتي البدع ومقنا) على مستويات مختلفة في اللغة الإنجليزية بعد تحديد مستوى الطلاب في بداية البرنامج مشيرة إلى إقامة الدورات ثلاث مرات أسبوعياً على مدى الستة أسابيع المقبلة ما يعادل 53 ساعة تدريبية بنهاية البرنامج .
وأبانت شركة “نيوم” أنه جرى اختيار المشاركين في الدورة من بين المسجلين سابقاً في مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية التي أطلقتها على موقع المسؤولية الاجتماعية الخاص بها شهر يونيو الماضي لتدريب الطلاب من قبل كادر أكاديمي يضم مدربين نساء ورجالا من جامعة فهد بن سلطان يشمل على مراحل مخلتفة من اللغة الإنجليزية من خلال منهج مكثف ومطور تحتضنهم فيه فصول دراسية منفصلة للطلاب والطالبات.
يذكر أن هذه الدورات امتداداً لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك حيث سبق أن أعلنت شركة “نيوم” هذا الشهر عن فتح التسجيل في البرنامج الذي جرى إطلاق النسخة الأولى منه عن بعد بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خلال منصة دروب الإلكترونية.
وتهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع “نيوم” والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

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