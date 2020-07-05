مفاجأة في النصر .. إصابة نور الدين أمرابط بفيروس كورونا

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مفاجأة في النصر .. إصابة نور الدين أمرابط بفيروس كورونا

مفاجأة في النصر .. إصابة نور الدين أمرابط بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=880861
المناطق - الرياض

أكدت تقارير صحفية، إصابة المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق نادي النصر السعودي ، بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية.

أمرابط خضع للمسحة الطبية، بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية قادمًا من هولندا، التي تواجد بها خلال الفترة الأخيرة، في ظل توقف النشاط الكروي السعودي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها: “جاءت نتيجة المسحة لنجم النصر نور الدين أمرابط إيجابية لفيروس كورونا”.

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