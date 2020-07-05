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الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=880864
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. فيما تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات(جازان ،عسير ،الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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