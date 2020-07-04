إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها بالجوف

إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها بالجوف

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إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها بالجوف

إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها بالجوف
http://almnatiq.net/?p=880867
المناطق _ الجوف

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات سقطت فجأة وبشدة على عنقها ، مما سبب لها غياب عن الوعي واختناق شديد ، وفي التفاصيل تم استقبالها بقسم الطوارئ بالمستشفى وهي في حالة غيبوبة كاملة وصعوبة شديدة بالتنفس وعلى الفور تم إنعاش الطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتنويمها بالعناية المركزة للأطفال في حالة صحية متدهورة للغاية ، حيث أظهرت أشعة الصدر وجود علامات متلازمة العسرة التنفسية (ARDS) نتيجة تعرضها لنقص شديد بنسبة الأكسجين بالدم آثر سقوطها الحاد ، وبحمد الله وفضله تمكن الفريق المعالج من وضع خطة علاجية ناجحة للطفلة أشتملت على استراتيجيات متقدمة للتنفس الصناعي ولله الحمد تحسنت الحالة السريرية للمريضة تدريجياً وتم فصلها عن أجهزة التنفس الصناعي مع العودة التدريجية لمستوى الوعي لديها ، وبعد قدرة الله شفيت الطفلة تماماً وغادرت المستشفى في حاله صحية ممتازة وسط فرحة أهلها وسعادة الطاقم الطبي والتمريضي بالعناية.

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