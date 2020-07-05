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مقتل سبعة وفقدان تسعة جراء سقوط أمطار غزيرة على جنوب غربي اليابان

مقتل سبعة وفقدان تسعة جراء سقوط أمطار غزيرة على جنوب غربي اليابان
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المناطق _ متابعات

أفادت وسائل الإعلام المحلية اليابانية اليوم الأحد أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا فيما لا يزال 9 في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب غربي اليابان.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه يخشى أن يكون 14 شخصاً آخرين قد قتلوا عندما ضربت الفيضانات دار رعاية في منطقة ريفية في إقليم كوماموتو.
ونقلت وكالة أنباء كيودو عن مسئولين فى إقليم كوماموتو أن حوالى 50 شخصا تم إنقاذهم من الدار فى قرية كوما، على بعد حوالى 950 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.
ولاتزال السلطات في البلاد تحذر اليوم الأحد من هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات طينية وفيضانات وزيادة في منسوب مياه الأنهار في المنطقة.

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