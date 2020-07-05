الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي باليوم الوطني 244 عاماً من الإستقلال الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي باليوم الوطني 244 عاماً من الإستقلال الأمريكي

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الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي باليوم الوطني 244 عاماً من الإستقلال الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي باليوم الوطني 244 عاماً من الإستقلال الأمريكي
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المناطق _ واشنطن

بدأ امس السبت احتفالات بذكرى “يوم الاستقلال” الأمريكي في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 244 عاماً على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن العرش البريطاني في عام 1776م.
وشارك الرئيس الأمريكي في احتفالات اليوم الوطني الأمريكي بعنوان “تحية إلى أمريكا” في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، قائلا “مهما كان عرقنا ولوننا وديانتنا وعقيدتنا نحن أمريكا واحدة ونحن نضع أمريكا في المقدمة”.
وشهدت الاحتفالات التي توافق الرابع من يوليو كل عام عروض جوية وعرض ضخم للألعاب النارية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية الأمريكية وإدارة المنتزهات الوطنية عرض أكثر من 10,000 لعبة نارية خلال الاحتفالات.
ووفر منسقي الاحتفالات في واشنطن 300,000 كمامة وحثوا على ضرورة الإلتزام بإرشادات السلامة خلال الاحتفاء بعيد الاستقلال وارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل تفشي وباء كورونا.

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