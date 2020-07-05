الزكاة والدخل توضح عقوبة التهرب من دفع الضريبة بالتلاعب بالحسابات والفواتير

المناطق _ الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عقوبة التهرب الزكوي والضريبي.

وأفادت في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن التهرب الزكوي أو الضريبي يعني التلاعب بالحسابات والفواتير وإخفاء بعض الفواتير بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المدفوعة.”

وأشارت إلى أن أن عقوبة التهرب كبيرة تصل لأضعاف السلعة نفسها، وتكون العقوبة كالتالي: “أولا: ضريبة الدخل بنسبة 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش. وثانيا: ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل لـ 3 أضعاف قيمة السلعة محل التهرب.”.