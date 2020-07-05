وفاة الفنانة المصرية “رجاء الجداوي” بعد معاناة مع فيروس كورونا

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أعلنت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوى وفاة والدتها عن عمر يناهز 82 عامًا بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. حسب صحيفة “اليوم السابع”.

كانت “الجداوى” قد أصيبت بالفيروس، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وكان آخر ظهور للجداوي، من خلال صورة تم تداولها عقب دخولها المستشفى بيومين فقط وكانت حالتها الصحية وقتئذ مستقرة وفي بداية ظهور أعراض الفيروس.

وظهرت في الصورة وهي على سرير المرض داخل مستشفى العزل، وبرفقتها أحد الأطباء المعالجين بالمستشفى، وكانت ممسكة بالمصحف وتقرأ القرآن لحظة استلقائها على السرير.

كما ظهرت في لقاء تليفزيوني تتحدث عن كواليس تصوير آخر مسلسلاتها “لعبة النسيان”، الذي استمر حتى نهاية شهر رمضان.

وتحدثت رجاء الجداوي في مداخلة متلفزة لها ببرنامج ”القاهرة الآن“، عن آخر مشاركاتها، بتعليقها على مشهد الرقص الذي جسدته في المسلسل برفقة دينا الشربيني، والذي كان حديث الجمهور وقتها، مؤكدة أنها لم ترقص طوال حياتها ولكنها أُجبرت على المشهد كي تُخرج دينا الشربيني من ”المود“ السيء الذي عانت منه.

وقالت الجداوي، إنها لا تستطيع الرقص على الإطلاق مردفة: ”كل الستات في مصر بتعرف ترقص إلا أنا ، ورغم أن خالتي هي تحية كاريوكا؛ إلا أنني وصمة في جبين الراقصات“.