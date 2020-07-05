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مواجهة مسلحة حوثية حوثية في إب على خلفية عزل مسؤول

مواجهة مسلحة حوثية حوثية في إب على خلفية عزل مسؤول
http://almnatiq.net/?p=880888
المناطق _ الرياض

شهدت مدينة إب وسط اليمن أمس مواجهة مسلحة بين مجموعتين من عناصر ميليشيا الحوثي على خلفية عزل مسؤول المباحث الجنائية واستبداله بآخر.
وقال سكان إن قيادة الميليشيا أصدرت قراراً بعزل مدير المباحث الجنائية في المحافظة “حسن بتران” وتعيين بديل عنه إلا انه رفض واستعان بأفراده لرفض القرار، فيما استعان الشخص الذي عين بدلاً منه بعناصر من قوات الأمن المركزي.
وحسب هؤلاء فإن الطرفين تبادلا إطلاق النار في محيط مكتب المباحث الجنائية ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود قبل أن تتدخل قيادة المحافظة لوقف المواجهة.
وتأتي هذه المواجهة مع تنامي الانقسامات في أوساط منتسبي الأمن حيث استقدمت الميليشيا مسؤولين عن هذه الأجهزة من محافظة صعدة لعدم ثقتها بغير المنحدرين من تلك المحافظة.

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