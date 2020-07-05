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“قفزة قياسية جديدة” لكورونا بالهند.. وتحذير من لقاح محتمل

“قفزة قياسية جديدة” لكورونا بالهند.. وتحذير من لقاح محتمل
http://almnatiq.net/?p=880905

أعلنت الهند قفزة قياسية أخرى على مدار 24 ساعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتسجل ما يقرب من 25 ألف حالة جديدة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.

وسجلت وزارة الصحة 24,850 حالة مؤكدة، الأحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 673,165، مما يجعل الهند رابع أكثر المناطق تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

كما سجلت أعلى معدل يومي للوفيات وهو 613 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في الهند إلى 19,268 حالة وفاة.

وكان المجلس الهندي للأبحاث الطبية، الوكالة التي تقود جهود مكافحة كوفيد-19 في البلاد، حدد 15 أغسطس المقبل، الذي يصادف يوم استقلال الهند، كهدف لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وطلب من محققي التجارب السريرية تسجيل المشاركين بحلول 7 يوليو.

لكن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان أبدت قلقها من الجدول الزمني للتجارب السريرية، وقالت، السبت، في مقابلة مع صحيفة ذا واير الهندية، أنه بشكل أكثر واقعية، ستكون بعض نتائج المرحلة الأولى متاحة بحلول أغسطس “إذا سارت الأمور وفقا للخطة”.

وردا على ذلك، قال المجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهو أكبر هيئة أبحاث سريرية في الهند، السبت، إن قراره بالإنتاج السريع للقاح محتمل لفيروس كورونا يتفق مع المعايير الدولية.

وتطور هذا اللقاح، بشكل مشترك، شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية (بهارات بيوتك) الهندية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية وهو من بين عدة لقاحات يجري اختبارها عالميا لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وعادة ما يستغرق استكمال تجارب اللقاحات سنوات على الرغم من أن الجهات التنظيمية سمحت بالتعجيل باختبار بعض اللقاحات المحتملة في ضوء تلك الحالة الطارئة التي تواجه الصحة العامة.

وأثار الجدول الزمني الذي حدده المجلس الهندي للأبحاث الطبية انتقادات من خبراء الصحة بالهند والذين أبدوا قلقهم من أن هذه الاختبارات ستعرض سلامة المرضى والقيم الأخلاقية للخطر.

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