احدث الأخبار

مركز الملك سلمان يوزع 44 طنًا من السلال الغذائية في المناطق المحاذية لصعدة
أبرز المواد
 ضربة لإيران.. تراجع الريال لمستوى قياسي
أبرز المواد
 تقارير: اتفاق يقرّب عودة نيمار لبرشلونة
أبرز المواد
 مدير مخابرات بريطانيا السابق يقدم رواية مثيرة عن أصل كورونا
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح القبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة المنطقة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية
المنطقة الشرقية
 مصر تسجل تراجعا كبيرا في الإصابات وانخفاضا في الوفيات بسبب كورونا
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية في المملكة.. بحيرة المدينة الذكية
محليات
 الحربي يتفقد إدارات ووحدات تنمية محافظة ضباء
منطقة تبوك
 “التقاعد” : أكثر من 6 مليارات ريال إجمالي المعاشات المصروفة لشهر يونيو
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك تنظم حزمة من المحاضرات ضمن برنامج “لحمة وطن”
منطقة تبوك
 الشؤون الإسلامية بجازان : عازف العود ليس إماما.. وسنقاضي المغرد المسئ
منطقة جازان
مركز الملك سلمان يوزع 44 طنًا من السلال الغذائية في المناطق المحاذية لصعدة

مركز الملك سلمان يوزع 44 طنًا من السلال الغذائية في المناطق المحاذية لصعدة

أبرز المواد
ضربة لإيران.. تراجع الريال لمستوى قياسي

ضربة لإيران.. تراجع الريال لمستوى قياسي

أبرز المواد
تقارير: اتفاق يقرّب عودة نيمار لبرشلونة

تقارير: اتفاق يقرّب عودة نيمار لبرشلونة

أبرز المواد
مدير مخابرات بريطانيا السابق يقدم رواية مثيرة عن أصل كورونا

مدير مخابرات بريطانيا السابق يقدم رواية مثيرة عن أصل كورونا

أبرز المواد

ضربة لإيران.. تراجع الريال لمستوى قياسي

ضربة لإيران.. تراجع الريال لمستوى قياسي
http://almnatiq.net/?p=880911
المناطق - الرياض

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية، السبت، في ظلال ضغوط، التي يتعرض لها الاقتصاد من جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والعقوبات الأميركية.

وذكر موقع “بونباست” دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215500 ريال مقابل 208200 ريال الجمعة.

وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية أن الدولار سجل 215250 ريالا مقابل 207500 الجمعة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران ضربت الاقتصاد بشدة.

وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد، التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.

وخسر الريال نحو 70 بالمئة من قيمته في الشهور التالية لمايو 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأميركية خشية تأثير الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان يوزع 44 طنًا من السلال الغذائية في المناطق المحاذية لصعدة

مركز الملك سلمان يوزع 44 طنًا من السلال الغذائية في المناطق المحاذية لصعدة
تقارير: اتفاق يقرّب عودة نيمار لبرشلونة

تقارير: اتفاق يقرّب عودة نيمار لبرشلونة
مدير مخابرات بريطانيا السابق يقدم رواية مثيرة عن أصل كورونا

مدير مخابرات بريطانيا السابق يقدم رواية مثيرة عن أصل كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*