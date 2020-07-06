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لهذا السبب .. كمامة بـ4 آلاف دولار !

لهذا السبب .. كمامة بـ4 آلاف دولار !
http://almnatiq.net/?p=880927
المناطق - الرياض

يضع رجل هندي كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة قال إنها تقرب من 4 آلاف دولار للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.

وأشار رجل الأعمال، شانكار كورهادي، من مدينة بونا في غرب الهند إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراما) وقد استغرق إنجازها 8 أيام.

وقال شانكار لوكالة فرانس برس “إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس”.

وأضاف “لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى”.

وأشار رجل الأعمال (49 عاما) إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغراما لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

وأوضح كورهادي، الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا عن رجل يضع كمامة من الفضة.

وتابع: “الناس يستوقفونني لالتقاط صور سيلفي معي. هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق”.

وقد فرضت الهند على سكانها وضع الكمامة في الأماكن العامة سعيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب نحو 650 ألف شخص في البلاد وأدى إلى وفاة أكثر من 18600.

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