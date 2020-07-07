فيديو.. روبوت أمريكي يصيد “كورونا” في وقت قياسي

فيديو.. روبوت أمريكي يصيد “كورونا” في وقت قياسي

أبرز المواد
زوجان يفوزان بأكثر من 130 مليون دولار.. ويتصرفان بغرابة

زوجان يفوزان بأكثر من 130 مليون دولار.. ويتصرفان بغرابة

أبرز المواد
احذر.. كورونا أصبح فيروس كورونا معديا أكثر 6 مرات

احذر.. كورونا أصبح فيروس كورونا معديا أكثر 6 مرات

أبرز المواد
خبراء: 5 عبارات تكشف نوايا تركيا “الاستعمارية” في ليبيا

خبراء: 5 عبارات تكشف نوايا تركيا “الاستعمارية” في ليبيا

أبرز المواد

فيديو.. روبوت أمريكي يصيد “كورونا” في وقت قياسي

فيديو.. روبوت أمريكي يصيد “كورونا” في وقت قياسي
http://almnatiq.net/?p=880943
المناطق - الرياض

طور علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة روباتا يساعد في محاربة فيروس كورونا، لا سيما في الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات والمستودعات.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أن الروبوت الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة “آفا روبوتيكس”، بإمكانه تطهير الأسطح المناطق الضيقة التي يصعب على الإنسان الوصول إليها.

ويمكن للروبوت الجديد، الذي بدأت عملية تطويره في أبريل الماضي، تطهير أرضية مستودع للتخزين مساحته 4000 قدم مربع (371 متر مربع) في نصف ساعة.

وقال أحد الباحثين المشاركين في المشروع إنه جاء استجابة مباشرة لتفشي فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين في ديسمبر الماضي، وما لبث أن اجتاح العالم في غضون أشهر قليلة.

وأوضح الباحثون أنه يمكن للروبوت إجراء تطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية في أكثر من مكان، من بينها محلات السوبرماركت والمراكز التجارية والمصانع والمطاعم.

وينتشر فيروس كورونا بشكل أساسي عبر الأسطح، إذ يستمر عليها لمدة أيام، ومن هنا جاءت فكرة الروبوت في تطهير الأسطح التي من المحتمل أن يعلق بها الفيروس.

وأكد الباحثون أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية، أثبت فعاليته في قتل البكتيريا والفيروسات على الأسطح، لكن هذا الأشعة ضارة للبشر، ومن هنا جاء تصميم الروبوت ليعمل بمفرده من دون الحاجة إلى أي إشراف بشري.

وأوضحوا أن الأنابيب المضاءة التي تعتلي الروبوت تطلق ضوءًا فوق بنفسجي قصير الموجة يقتل الكائنات الحية الدقيقة ويعطل حمضها النووي في عملية تسمى “إشعاع مبيد الجراثيم فوق البنفسجي”.

وتُستخدم هذه العملية عادة في المستشفيات أو الأماكن الطبية لتعقيم الغرف ووقف انتشار الكائنات الحية الدقيقة.

روابط ذات صلة

زوجان يفوزان بأكثر من 130 مليون دولار.. ويتصرفان بغرابة

زوجان يفوزان بأكثر من 130 مليون دولار.. ويتصرفان بغرابة
احذر.. كورونا أصبح فيروس كورونا معديا أكثر 6 مرات

احذر.. كورونا أصبح فيروس كورونا معديا أكثر 6 مرات
خبراء: 5 عبارات تكشف نوايا تركيا “الاستعمارية” في ليبيا

خبراء: 5 عبارات تكشف نوايا تركيا “الاستعمارية” في ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*