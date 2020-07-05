أمير الكويت: ساءنى إظهار البلاد وكأنها صارت مرتعا للفساد

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أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،عن أسفه حيال ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل للكويت، وإظهارها كأنها صارت مرتعا للفساد وملاذا له، وأنه قد استشرى بين الكويتيين، مما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد بقصر السيف، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، وأعضاء الهيئة، لأداء اليمين القانونية أمامه، بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة.

وأضاف أمير الكويت قائلا،:”إن عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذي الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة؛ وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية، واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة، وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله والكشف عنه، وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد، فوطننا الكويت ولله الحمد دولة مؤسسات ودستور يكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز والتطاول على المال العام، وإننا نفخر بأن لدينا قضاء عادل مشهود له بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز الجميع”.

كما وجه رئيس وأعضاء (نزاهة) إلى تشجيع وتفعيل وتعاون ومشاركة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي بمكافحة الفساد بكشفه والإبلاغ عنه.